El calvario de la doble de Gwyneth Paltrow tras "Amor Ciego"

Existen películas que no podrían ser estrenadas hoy debido a su carácter interpretado como ofensivo sobre causas que han cobrado mayor relevancia los últimos años. "Amor ciego" es una de ellas, que después de su estreno, dificultó la vida de la doble de Gwyneth Paltrow.

En 2001, Ivy Snitzer era una joven de 20 años que tenía un sueño y que luego de audicionar y ser elegida para interpretar a la doble obesa de la rubia en la película protagonizada por Jack Black, pensó que su futuro en la comedia le sonreía.

"Fue simplemente divertido ser parte de una película, hay muy pocas personas que realmente puedan hacer eso", señaló Snitzer a The Guardian esta semana. "En ese momento, si veías a alguien obeso en una película, era un villano. (Rosemary) era genial, era popular, tenía amigos".

¿Qué fue lo que derrumbó a la actriz que hizo de la doble de Gwyneth Paltrow en "Amor ciego"?

Sin embargo, todo se le vino abajo a la joven luego del estreno, ya que fue blanco de críticas por parte de los espectadores. "No se me ocurrió que millones de personas verían la película. Era como si las peores partes de estar gordo se magnificaran. Y nadie me decía que yo era graciosa", lanzó.

Entonces, la entonces actriz, ahora propietaria de una agencia de seguros, se empeñó a ser una "buena gorda", en sus palabras. "Odiaba mi cuerpo como se suponía que debía hacerlo. Comía muchas ensaladas. Tenía trastornos alimentarios de los que estaba muy orgullosa".

Dos años más tarde, decidió pasar por el quirófano y hacerse una cirugía para de banda gástrica para bajar de peso, ya que el doctor le aseguró que por su sobrepeso no llegaría a los 40 años. Aunque el postoperatorio salió mal pues la banda se deslizó y solo pudo consumir "bebidas deportivas y batidos nutricionales aguados".

"Amor ciego", la película que Gwyneth Paltrow quisiera borrar de su carrera

Si bien Ivy Snitzer aseguró que tras el paso de los años "se encuentra en un buen lugar", la película dirigida por los hermanos Farrelly, los mismos cineastas de "Loco por Marry" también afectó a su protagonista, Gwyneth Paltrow, quien debió usar prótesis para interpretar a una persona con sobrepeso.

Paltrow pudo vivir en carne propia el las reacciones de la sociedad. "Era muy triste, muy inquietante. Nadie hacía contacto visual conmigo porque era obesa. Me sentí humillada porque la gente era realmente desdeñosa", comentó la actriz de Marvel a W Magazine en 2001, quien aseguró que se arrepiente de ese papel.