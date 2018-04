El cambio físico que sufre Anne Hathaway para su nuevo rol

La premiada actriz Anne Hathaway compartió en sus redes sociales cómo se prepara para un nuevo papel. De hecho, se adelantó a las futuras críticas por su nueva contextura física: está aumentando su masa.

No entregó datos de la película, pero sí dejó un mensaje. "Estoy ganando peso para un papel de película y está yendo bien. Para todas las personas que me van a criticar por la gordura en los próximos meses, no soy yo, eres tú", publicó en su Instagram.

La ganadora de un Oscar por "Los Miserables" quería subir el video con la canción "Fat Bottomed Girls" ("Chicas con el trasero gordo"), de Queen, pero que finalmente no lo hizo por motivos de copyright.

Los seguidores alabaron a la actriz por su valiente posteo y la manera en que se anticipó a los trolleos.