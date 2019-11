Elenco de "Star Wars: The Rise of Skywalker" visitará Comic Con Brasil

La feria Comic Con de Sao Paulo Brasil anunció que buena parte del elenco de "Star Wars: The Rise of Skywalker" estará presente en la próxima edición del evento, la que se realizará entre el 5 y el 8 de diciembre.

Su director J.J. Abrams, la productora Kathleen Kennedy y los protagonistas Daisy Ridley, John Boyega y Oscar Isaac serán los "talentos" que visitarán el evento paulista particularmente el día 7 de diciembre.

Allí compartirán con los fanáticos y entregarán detalles del Episodio IX que llegará a las salas de cine el 19 de diciembre a nivel mundial.

Además del elenco de "Star Wars", la Comic Con de Sao Paulo tiene entre sus invitados a Dafne Keen de "His Dark Materials" y "Logan", Ruth Wilson de "The Affair", Clarke Peters de "The Wire", Rodrigo de la Serna ("La casa de papel"), el director Michael Bay, Margot Robbie y Ryan Reynolds, entre muchos otros.