¿Quién en la vida no se ha topado con alguien que se parezca a un famoso? Ese es el caso de Annie McElvein, una muchacha de 25 años que fue a la peluquería y cuando salió se dio cuenta que había quedado idéntica a Frodo Bolsón de "El Señor de los Anillos". La joven de Nueva Zelanda se tomó con humor la anécdota, la cual compartió en su cuenta de TikTok. En una reciente entrevista a South West News Service, la estudiante de ciencias ambientales expresó con buen humor: "no pedí parecerme a él (…) Soy una gran fanática de 'El Señor de los Anillos', así que cuando me di cuenta, dije 'diablos, sí '".

