"Guardianes de la Galaxia Vol. 3" comenzó su rodaje

Chris Pratt fue el encargado de revelar el inicio de las grabaciones de lo que será "Guardianes de la Galaxia Vol. 3" de Marvel.

La tercera y potencialmente última película de "Guardianes de la Galaxia" sufrió para concretarse luego de que a mediados de 2018 el director James Gunn fuera despedido por el resurgimiento de tuits ofensivos pero finalmente Marvel lo recontrató ese mismo año para hacerse cargo de la cinta.

Hasta ahora, la mayoría de los detalles de la trama aún se mantienen en secreto y recientemente "salió ilesa" de la reorganización que hizo Marvel de sus próximos lanzamientos: su fecha de estreno sigue para el 5 de mayo de 2023.

Pratt compartió este martes 19 un video en el que afirmó estar en el set en el primer día del rodaje de "Guardianes de la Galaxia".

