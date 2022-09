Hugh Jackman vuelve como "Wolverine" en "Deadpool 3"

Ryan Reynolds anunció que Hugh Jackman aparecerá en "Deadpool 3" repitiendo su rol de su popular personaje "Wolverine".

"Hola a todos, estamos muy tristes de habernos perdido el evento D23, pero hemos estado trabajando muy duro en la próxima película de 'Deadpool' durante mucho tiempo", dijo Reynolds en un video publicado en sus redes sociales.

El actor aseguró que ingresar al Universo Cinematográfico de Marvel "obviamente necesita sentirse especial. Necesitamos permanecer fieles al personaje, encontrar una nueva profundidad, motivación, significado. Cada 'Deadpool' necesita sobresalir y destacarse".

"Ha sido un reto increíble que me ha obligado a llegar muy adentro. Y yo no tengo nada. Sí, solo vacío completamente aquí. Y aterrador. Pero teníamos una idea", expresó Reynolds mientras Jackman pasa cepillándose los dientes en el fondo.

"Oye, Hugh, ¿quieres interpretar a 'Wolverine' una vez más?", le pregunta Reynolds Jackman, quien responde: "Sí, claro, Ryan".

El video termina con "I Will Always Love You" de Whitney Houston y luego aparece el logotipo de "Deadpool" que es cortado rápidamente por las garras de adamantium de "Wolverine".

"Deadpool 3" se estrena el 6 de septiembre de 2024.