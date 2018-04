Joaquin Phoenix se abre a interpretar a "The Joker"

El actor Joaquin Phoenix se refirió por primera vez a la posibilidad de interpretar a "The Joker" en una nueva película sobre el villano del universo de "Batman".

En conversación con Fandango, el actor estadounidense aseguró que ve el proyecto "como cualquier otra película".

"No podría decir que no haría westerns. Depende de lo que sea. Realmente no me importa el género de la película, si no que me interesa cuál el personaje y quién es el director. Si tienes la habilidad de trascender al género, entonces eso es lo que quiero hacer", agregó Phoenix.

El actor negocia integrarse como protagonista a un proyecto que busca mostrar a "The Joker" en una faceta previa a convertirse en uno de los enemigos más emblemáticos de "Batman".

La inspiración para esta cinta nacen del cómic "The Killing Joke" y la película de Martin Scorsese (quien también es productor en este proyecto) "El Rey de la Comedia".