La dura caída de Daniela Vega en los Premios Platino

La actriz chilena Daniela Vega tuvo una gran noche en la Riviera Maya mexicana, donde ganó el Premio Platino a la mejor interpretación femenina por "Una mujera fantástica", que se quedó con los reconocimientos más importantes.

En una de sus intervenciones, Vega se tropezó al entrar al escenario y terminó sentada por breves segundos. Con buen humor y una sonrisa en la cara, comenzó su potente discurso a la audiencia aludiendo al incidente.

"Yo me he caído muchas veces y me he levantado. Los invito a ustedes a caerse y a levantarse una y otra vez por los derechos humanos, por aquellos hombre y mujeres olvidados en el tiempo", dijo ante la ovación del público.

La caída:

Daniela Vega se fue al suelo en los Premio Platino pero no la estaban enfocando de cerca pic.twitter.com/qbmxi0rc1l — Enrique Niño (@henryboy75) 30 de abril de 2018

Su potente discurso donde alude a su tropezón: