Marvel anunció nuevas películas de "Avengers" y proyectos de su Fase 5 y Fase 6

En el esperado panel de Marvel Studios en la Comic Con San Diego 2022, la compañía reveló sus próximos proyectos, entre ellos nuevas películas de "Avengers" y cómo será su Fase 5 y Fase 6.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, lideró el panel que anunció que "Black Panther: Wakanda Forever" (que se estrena en noviembre) cerrará la Fase 4 del MCU, que partió con "Black Widow".

La Fase 5 se iniciará con "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" en febrero de 2023 y tendrá las películas "Guardians of the Galaxy Vol. 3" (mayo de 2023), "The Marvels" (julio de 2023), "Blade" (noviembre de 2023), "Capitán América: New World Order" (mayo de 2024) y "Thunderbolts" (julio de 2024).

Además, la Fase 5 tendrá las series "Secret Invasion", "Echo", "Ironheart", "Agatha: Coven of Chaos" y "Daredevil: Born Again", además de las segundas temporadas de "What If...?" y "Loki".

En tanto, otros proyectos presentados por Marvel que fueron aplaudidos por fanáticos son las dos nuevas películas de "Avengers": "Avengers: The Kang Dynasty" para mayo de 2025 y "Avengers: Secret Wars" para noviembre de 2025. También se reveló la fecha de estreno de una nueva película de "Cuatro Fantásticos" para noviembre de 2024, aunque no se dieron detalles del elenco.

Esas tres cintas serán parte de la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel.

