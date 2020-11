Más de 7 minutos: Kate Winslet destrozó el récord de Tom Cruise en una escena bajo el agua

Siete minutos y 14 segundos: ese fue el tiempo que la actriz Kate Winslet permaneció debajo del agua para una compleja escena de "Avatar 2" que, sin saberlo, le valió romper un importante récord.

Según el portal ET, la protagonista de "Titanic" venció ampliamente los seis minutos y 30 segundos que el actor Tom Cruise había soportado para "Misión Imposible: Rogue Nation" (2015) y que, hasta ahora, era considerado el récord de aguantar la respiración en una escena submarina.

"Fue algo brillante y estoy muy orgullosa de mi misma porque probablemente nunca más pueda hacerlo", dijo Winslet sobre esta escena, la cual fue grabada "al final de cuatro semanas de un intenso entrenamiento en un tanque de agua".

La actriz agregó que nunca buscó superar a nadie y que se enteró de su hazaña semanas después de que la comentó a la prensa, a fines de octubre pasado.

"Avatar 2" se estrenará el 16 de diciembre de 2022.

