Michael Caine se retira de la actuación a los 90 años

Sir Michael Caine, actor británico de 90 años, confirmó que se retira de la actuación tras el reciente estreno de su última película, "The Great Escaper".

"Sigo diciendo que me voy a retirar. Bueno, ahora ya estoy retirado", contó en entrevista con BBC Radio 4.

Según relató, "los únicos papeles que puedo conseguir ahora son hombres de 90 años. O tal vez 85. No tienes protagonistas a los 90 años, tendrás chicos y chicas jóvenes y guapos. Así que pensé: mejor me voy con todo esto".

Su último filme lo protagonizó junto Glenda Jackson, quien falleció poco después de terminado el rodaje.

Con una carrera de siete décadas, Caine deja una extensa filmografía, donde destacan películas como "The Italian Job", "Zulu", "Alfie", "The Cider House Rules", y la trilogía "The Dark Knight".

El actor ha recibido múltiples galardones, incluyendo dos premios Oscar. Sin embargo, ahora quiere dedicarse a la escritura: El próximo mes lanzará la novela "Deadly Game".

"Mi ambición desde hace años es escribir un 'thriller'. Es el género que más me gusta leer", afirmó el actor.