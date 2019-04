Murió John Singleton, el aclamado director de "Boyz N the Hood"

Finalmente el director estadounidense John Singleton fue desconectado de los aparatos que lo mantenían con vida en un hospital de Los Angeles, luego de sufrir hace doce días un derrame cerebral.

"Con gran pesar anunciamos que nuestro amado hijo, padre y amigo, John Daniel Singleton, será desconectado hoy del soporte vital", escribió la familia en un comunicado publicado por USA Today.

Diversos medios estadounidenses, como Variety, confirmaron el deceso del director de 51 años.

Singleton se hizo un nombre en la industria hollywoodense en 1991 gracias a su opera prima, "Boyz N the Hood", cinta por la que fue nominada a mejor director en los premios Oscar, el primer cineasta afroamericano en competir en esta categoría.

Dentro de sus filmes destacados se encuentran "Justice Poetic", "Duro aprendizaje", "Shaft" y "El rey de la calle", entre otros.

RIP John Singleton. So sad to hear. John was a brave artist and a true inspiration. His vision changed everything.