"Nimona": Netflix liberó su película de animación candidata al Óscar

A menos de un mes de la celebración de la 96ª edición de los Premios Óscar, Netflix liberó totalmente gratis el filme "Nimona", que se encuentra nominado en la categoría de "Mejor película animada".

La plataforma de streaming publicó la película en su cuenta de Youtube, con lo que espera generar ruido y hacer llegar la película a la mayor cantidad de audiencia, más allá de sus suscriptores, como parte de la carrera a los Premios de la Academia.

No obstante, en su categoría compite con "Spider-Man: Across the Spider-Verse", "Elemental", "Robot Dreams" y "El Niño y la Garza" de Hayao Miyazaki, siendo esta última una de las favoritas para llevarse la estatuilla el próximo 10 de marzo.

El largometraje -dirigido por Nick Bruno y Troy Quane- se desarrolla en un mundo medieval futurista, donde Ballister Boldheart es acusado de un horrible crimen que no cometió, y la única que puede ayudarlo para demostrar su inocencia es una adolescente metamorfa llamada Nimona.

El filme está basado en un cómic del mismo nombre, creado por ND Stevenson, mientras que el guion fue adaptado por Robert L. Baird y Lloyd Taylor.