Nintendo y Universal sellan acuerdo para llevar a "The Legend of Zelda" al cine

Tras el éxito de la película de "Super Mario Bros.", Nintendo y los estudios Universal continuarán trabajando en alianza para adaptar otras franquicias de videojuegos.

Según el reportero especializado de Hollywood, Jeff Sneider, la próxima saga será "The Legend of Zelda".

"Supe que Universal está cerrando un gran trato con Nintendo para adaptar 'The Legend of Zelda'. Esta parece ser la gran franquicia de Illumination y Nintendo", dijo Sneider en el podcast The Hot Mic.

Si bien el acuerdo no ha sido oficializado por los involucrados, la adaptación de esta franquicia es una de las más esperadas por los fanáticos. Según señaló Sneider el arrasador desempeño comercial de "Super Mario Bros." facilitó el avance de las negociaciones.

"The Legend of Zelda" estrenó su primer título en 1986 y es una de las sagas más antiguas de Nintendo. En mayo pasado se estrenó el videojuego "Tears of the Kingdom", el cual logró vender más de 10 millones de copias en sus primeros tres días de lanzamiento.