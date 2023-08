Peter Dinklage y Anne Hathaway son pareja en "She Came to Me"

La película "She Came to Me" de Rebecca Miller, protagonizada por Peter Dinklage, Anne Hathaway y Marisa Tomei estrenó su primer tráiler.

La historia seguirá a "Steven Lauddem" (Dinklage), un compositor de ópera que está bloqueado a pocas semanas del estreno de un nuevo show. Pese a que el hombre ha recibido el apoyo de "Patricia" (Hathaway), su esposa terapeuta, termina encontrando inspiración en "Katrina", capitana de un barco remolque de Brooklyn.

La cinta estadounidense llegará a los cines el próximo 29 de septiembre.