Peter Jackson despidió a Ian Holm: Verlo actuar me enseñó mucho

Este viernes murió Ian Holm, quien interpretó a "Bilbo" en la trilogía de "El Señor de los Anillos" y su director Peter Jackson lo despidió con un emotivo texto.

"Antes de comenzar a filmar 'La Comunidad del Anillo' estaba nervioso por trabajar con un actor tan estimado, pero inmediatamente me tranquilizó... Raramente necesitaba dirección", dijo Jackson en un extenso .

Además de contar una anécdota del rodaje de la cinta, Jackson también contó cómo convenció en 2011 a Holm de participar en la trilogía de "El Hobbit" como "Bilbo", pese a los problemas de salud.

"Nos dijo que lo sentía mucho, pero que no podía hacerlo. Nos reveló que le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson y que ya no podía recordar líneas. Tenía dificultades para caminar, y ciertamente no podía viajar a Nueva Zelanda", contó Jackson.

"Filmamos en Nueva Zelanda, pero pensamos en ir a Londres y filmar sus escenas cerca de casa. Asintió lentamente y dijo: 'Sí, creo que podría hacer eso'. Yo sabía que solo lo estaba haciendo como un favor para mí, y tomé sus manos y le agradecí con lágrimas en los ojos", expresó el director.

"Lo que experimenté en el set fue un actor maravilloso que ofreció su última actuación. Fue increíblemente valiente de su parte hacer eso, y muy emotivo para quienes lo presenciaron", dijo.

Y finalmente, Jackson dio sus palabras emotivas: "Ver a Ian Holm actuar me enseñó mucho, ya que él estaba siendo su yo silencioso habitual, que de alguna manera sucedió. Fue un privilegio trabajar con él y una bendición conocerlo".