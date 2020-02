"Plus One": Una divertida comedia romántica abre el telón de TNT Original

Un hombre que hace bastante tiempo se encuentra solo y una mujer que viene de una triste ruptura, ese es el puntapié inicial para "Plus One", una producción original de TNT que se estrenará este lunes a las 22 horas.

Jack Quaid ("Los juegos del hambre" y "The Boys") es Ben, mientras que Maya Erskine ("Insecure") es Alice, amigos universitarios de hace años que van a diversas bodas en un especie de acuerdo para alejarse de la soledad. Es esta pareja protagónica el gran soporte de la cinta, demostrando una gran química y haciendo de sus escenas momentos bien llamativos.

La evolución de la amistad al amor es uno de los grandes baluartes de "Plus One", en especial por la relación que habían construido, a base de "bromas", ironía y falta de sinceridad. Todos esos aspectos logran conformar una entretenida comedia romántica, con un ritmo que no decae y unos diálogos que logran que te identifiques con algunos pasajes de la historia.

Escrita y dirigida por Jeff Chan y Andrew Rhymer, otra de las aristas a destacar de la película, es que cuando piensas que irán por un lado determinado, te sorprenden con un salida distinta. Y si bien las comedias de esta índole pecan en lo predecible, acá se escapa de esa regla gracias un guión que tiene sus intenciones clara: mostrar al amor esencialmente como una vía de escape. Por eso, además, es muy relevante que gran parte de la trama transcurra en matrimonios.

Sin mayores pretensiones que entregar una historia simple y divertida, "Plus One" se presenta como el estreno idóneo para que TNT comience su aventura con producciones originales, que continuará el próximo 24 de febrero con "En Pareja" y el 02 de marzo con "Feedback".

Mientras, este lunes 17 a las 22 horas será el turno de "Plus One", con una genial Maya Erskine y un convincente Jack Quaid, brindando en noches de bodas sin saber que el mayor compromiso lo tienen al frente de uno. El resto, lo tienen que ir descubriendo.