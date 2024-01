Premios BAFTA de cine: lista de nominados

"Oppenheimer" es la principal favorita de las próxima entrega de los Premios BAFTA de cine 2024, cuyos nominados fueron dados a conocer.

La entrega de galardones organizada por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión reveló los nombres y títulos que buscan consagrarse en la premiación.

Además de "Oppenheimer" con 13 nominaciones, también recibieron nominaciones "Poor Things" (11 nominaciones), "Killers of the Flower Moon" y "The Zone of Interest" (9 cada una).

Nominaciones BAFTA cine

Mejor Película

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Mejor Director

Bradley Cooper - Maestro

Andrew Haigh – All of Us Strangers

Justine Triet – Anatomy of a Fall

Alexander Payne – The Holdovers

Christopher Nolan – Oppenheimer

Jonathan Glazer – The Zone of Interest

Mejor Actor Principal

Bradley Cooper – Maestro como Leonard Bernstein

Colman Domingo – Rustin como Bayard Rustin

Paul Giamatti – The Holdovers como Paul Hunham

Barry Keoghan – Saltburn como Oliver Quick

Cillian Murphy – Oppenheimer como J. Robert Oppenheimer

Teo Yoo – Past Lives como Hae Sung

Mejor Actriz Principal

Fantasia Barrino – The Color Purple como Celie Harris-Johnson

Sandra Hüller – Anatomy of a Fall como Sandra Voyter

Carey Mulligan – Maestro como Felicia Montealegre

Vivian Oparah – Rye Lane como Yas

Margot Robbie – Barbie como Barbie

Emma Stone – Poor Things como Bella Baxter

Mejor Actor Secundario

Robert De Niro – Killers of the Flower Moon como William King Hale

Robert Downey Jr. – Oppenheimer como Lewis Strauss

Jacob Elordi – Saltburn como Felix Catton

Ryan Gosling – Barbie como Ken

Paul Mescal – All of Us Strangers como Harry

Dominic Sessa – The Holdovers como Angus Tully

Mejor Actriz Secundaria

Emily Blunt – Oppenheimer como Katherine "Kitty" Oppenheimer

Danielle Brooks – The Colour Purple como Sofia

Claire Foy – All of Us Strangers como Adam's mother

Sandra Hüller – The Zone of Interest como Hedwig Höss

Rosamund Pike – Saltburn como Lady Elspeth Catton

Da'Vine Joy Randolph – The Holdovers como Mary Lamb

Mejor Guion Original

Anatomy of a Fall – Justine Triet y Authur Harari

Barbie – Greta Gerwig y Noah Baunbach

The Holdovers – David Hemingson

Maestro – Bradley Cooper y Josh Singer

Past Lives – Celine Song

Mejor Guion Adaptado

All of Us Strangers – Andrew Haigh

American Fiction – Cord Jefferson

Oppenheimer – Christopher Nolan

Poor Things – Tony McNamara

The Zone of Interest – Jonathan Glazer

Mejor Película Animada

The Boy and the Heron

Chicken Run: Dawn of the Nugget

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Mejor Documental

20 Days in Mariupol

American Symphony

Beyond Utopia

Still: A Michael J. Fox Movie

Wham!

Mejor Película de habla no inglesa

20 Days in Mariupol

Anatomy of a Fall

Past Lives

Society of the Snow

The Zone of Interest

Mejor Elenco

All of Us Strangers

Anatomy of a Fall

The Holdovers

How to Have Sex

Killers of the Flower Moon

Mejor Fotografía

Killers of the Flower Moon – Rodrigo Prieto

Maestro – Matthew Libatique

Oppenheimer – Hoyte van Hoytema

Poor Things – Robbie Ryan

The Zone of Interest – Łukasz Żal

Mejor Diseño de Vestuario

Barbie – Jacqueline Durran

Killers of the Flower Moon – Jacqueline West

Napoleon – Janty Yates y David Crossman

Oppenheimer – Ellen Mirojnick

Poor Things – Holly Waddington

Mejor Edición

Anatomy of a Fall – Laurent Sénéchal

Killers of the Flower Moon – Thelma Schoonmaker

Oppenheimer – Jennifer Lame

Poor Things – Yorgos Mavropsaridis

The Zone of Interest – Paul Watts

Mejor Maquillaje y Peinado

Killers of the Flower Moon – Thomas Nellen y Kay Georgiou

Maestro – Kazu Hiro

Napoleon – Jana Carboni y Francesco Pegoretti

Oppenheimer – Luisa Abel

Poor Things – Nadia Stacey

Mejor Banda Sonora

Killers of the Flower Moon – Robbie Robertson

Oppenheimer – Ludwig Göransson

Poor Things – Jerskin Fendrix

Saltburn – Anthony Willis

Spider-Man: Across the Spider-Verse – Daniel Pemberton

Mejor Diseño de Producción

Barbie – Sarah Greenwood and Katie Spencer

Killers of the Flower Moon – Jack Fisk and Adam Willis

Oppenheimer – Ruth De Jong and Claire Kaufman

Poor Things – Shona Heath, Zsuzsa Mihalek, and James Price

The Zone of Interest – Chris Oddy

Mejor Sonido

Ferrari – Tony Lamberti, Andy Nelson, Lee Orloff y Bernard Weiser

Maestro – Richard King, Steve Morrow, Tom Ozanich y Dean Zupancic

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One – James Mather

Oppenheimer – Richard King y Gary A. Rizzo

The Zone of Interest – Johnnie Burn

Mejores Efectos Visuales Especiales

The Creator – Jay Cooper, Ian Comley, Andrew Roberts y Neil Corbould

Guardians of the Galaxy Vol. 3 – Stephane Ceretti

Mission: Impossible Dead Reckoning Part One – Alex Wuttke

Napoleon – Charley Henley

Poor Things – Simon Hughes

Mejor Película Británica

All of Us Strangers

How to Have Sex

Napoleon

The Old Oak

Poor Things

Rye Lane

Saltburn

Scrapper

Wonka

The Zone of Interest

Mejor Debut de Escritor, Director o Productor Británico

Lisa Selby, Rebecca Lloyd-Evans y Alex Fry – Blue Bag Life

Christopher Sharp – Bobi Wine: The People's President

Savanah Leaf, Shirley O'Connor y Medb Riorson – Earth Mama

Molly Manning Walker – How to Have Sex

Ella Glendining – Is There Anybody Out There?

Mejor Corto Animado Británico

Crab Day

Visible Mending

Wild Summon

Mejor Corto Británico