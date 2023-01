Globo de Oro 2023: Estos son los nominados a "Mejor Actor"

Luego de una ceremonia no televisada por estar envueltos en escándalos el año pasado, los Premios Globos de Oro 2023 retomarán las transmisiones con títulos y talentos prominentes del cine y la televisión.

La nueva edición está marcada por la presencia mayoritaria de mujeres presentadoras, hecho que ocurre después de críticas a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), encargada de entregar los galardones, por falta de diversidad e inclusión.

Nombres como Zendaya, Jean Smart, Jennifer Coolidge, Cate Blanchett destacan entre las intérpretes favoritas, mientras que Bob Odenkirk, Bill Hader, Evan Peters y Brendan Fraser son algunos de los nombres que descollan en la categoría "Mejor Actor".

La ceremonia se efectuará el 10 de enero en su escenario habitual, el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, Callfornia.

Revisa la lista completa de Nominados a "Mejor Actor" en los Premios Globos de Oro 2023

TELEVISIÓN

Mejor Actor en una Serie de Drama

Jeff Bridges ("The Old Man")

Kevin Costner ("Yellowstone")

Diego Luna ("Andor")

Bob Odenkirk ("Better Call Saul")

Adam Scott ("Severance")

Mejor Actor de Serie Musical o Comedia

Donald Glover ("Atlanta")

Bill Hader ("Barry")

Steve Martin ("Only Murders In The Building")

Martin Short ("Only Murders In The Building")

Jeremy Allen White ("The Bear")

Mejor Actor Secundario en serie

John Lithgow ("The Old Man")

Jonathan Pryce ("The Crown")

John Turturro ("Severance")

Tyler James Williams ("Abbott Elementary")

Henry Winkler ("Barry")

Mejor Actor en una Serie Limitada

Taron Egerton ("Black Bird")

Colin Firth ("The Staircase")

Andrew Garfield ("Under The Banner Of Heaven")

Evan Peters ("Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story")

Sebastian Stan ("Pam & Tommy")

CINE

Mejor Actor en una Película Drama

Austin Butler ("Elvis")

Brendan Fraser ("The Whale")

Hugh Jackman ("The Son")

Bill Nighy ("Living")

Jeremy Pope ("The Inspection")

Mejor Actor Secundario en una Película

Brendan Gleeson ("The Banshees of Inisherin")

Barry Keoghan ("The Banshees of Inisherin")

Brad Pitt ("Babylon")

Ke Huy Quan ("Everything Everywhere All at Once")

Eddie Redmayne ("The Good Nurse")

Mejor Actor en una Película Musical o Comedia

Diego Calva ("Babylon")

Daniel Craig ("Glass Onion: A Knives Out Mystery")

Adam Driver ("White Noise")

Colin Farrell ("The Banshees of Inisherin")

Ralph Fiennes ("The Menu")