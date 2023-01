La broma de Eddie Murphy sobre Will Smith y Chris Rock en los Globos de Oro

Eddie Murphy no quiso perder la oportunidad de hacer una broma en los Globos de Oro sobre el incidente entre Will Smith y Chris Rock.

El comediante recibió el Premio Cecil B. DeMille en honor a la trayectoria cinematográfica y en su discurso mencionó que ha estado en "el mundo del espectáculo durante 46 años y en el negocio del cine durante 41 años, por lo que ha llevado mucho tiempo".

Después de los agradecimientos, Murphy culminó su discurso con un consejo para otros que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo.

"Quiero que sepas que hay un plan definitivo que puedes seguir para lograr el éxito, la prosperidad y la tranquilidad. Es muy simple", dijo.

"Hay tres cosas: paga tus impuestos, ocúpate de tus asuntos y mantén el nombre de la esposa de Will Smith fuera de tu maldita boca", expresó ante la risa de los presentes en la ceremonia

La frase se refiere a la broma que hizo Chris Rock a la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, en la reciente ceremonia de los Premios Oscar.

Eddie Murphy shares three pieces of advice for up-and-comers in the industry:



1) Pay your taxes.

2) Mind your business.

3) Keep Will Smith's wife's name out your f---ing mouth.https://t.co/YDe7QBg9R9 pic.twitter.com/1iH3iHGBiz