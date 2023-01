Premios Globos de Oro 2023: las series que van por la gloria

Para este martes 10 está fijada la ceremonia de los Premios Globos de Oro 2023, que tiene a varias series populares dentro de las nominaciones.

Esta edición de los premios tiene fuertes contrincantes, como "Better Call Saul", "The Crown" y "House of the Dragon" en drama, y las comedias "The Bear", "Hacks" y "Merlina".

Las series nominadas a los Globos de Oro

Mejor Serie de drama

"Better Call Saul" (AMC)

"The Crown" (Netflix)

"House of the Dragon" (HBO)

"Ozark" (Netflix)

"Severance" (Apple TV+)

Mejor Serie Musical o Comedia

"Abbott Elementary" (ABC)

"The Bear" (FX)

"Hacks" (HBO MAX)

"Only Murders In The Building" (Hulu)

"Wednesday" (Netflix)

Mejor Serie Limitada

"Black Bird" (Apple Tv+)

"Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story" (Netflix)

"The Dropout" (Hulu)

"Pam & Tommy" (Hulu)

"The White Lotus" (HBO MAX)