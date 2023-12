Taylor Swift recibe nominación en nueva categoría de los Globos de Oro

Taylor Swift ha llegado a la cima este 2023. La gira gira mundial de la artista, que fue elegida por Time como Persona del Año, "The Eras Tour" ha sido un rotundo éxito que incluso llegó a las pantallas de cine.

Y por dicho filme, estrenado en octubre, la cantante ha sido nominada a un Globo de Oro en la nueva categoría Logro cinematográfico y de taquilla.

Cabe mencionar que solo a días de su estreno, la cinta de Swift superó a "This Is It" de Michael Jackson como la película de conciertos más taquillera de la historia recaudando hasta ahora un total de 249.6 millones de dólares a nivel mundial, y pasando el mínimo de 150 millones que se exige para poder postular al galardón.

En esta categoría, "Taylor Swift: The Eras Tour Film" se enfrentará a "Barbie", "Guardians of the Galaxy Vol. III", "John Wick 4", "Misión Imposible: Sentencia mortal", "Spider-Man: Across the Spider-Verse", "Oppenheimer" y "Super Mario Bros: La película".

La versión cinemátografica del tour de la trece veces ganadora del Grammy llegará próximamente al streaming, según confirmó la misma intérprete a través de redes sociales.