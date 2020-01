Cinco desprecios que dejó el anuncio de las nominaciones a los Oscar 2020

Luego de lo que dejaron las nominaciones a los Oscar 2020, varias fueron las voces de discrepancia frente a lo anunciado por la Academia, dejando afuera a mujeres en la dirección y ausentes a figuras reconocidas.

La edición 92 de los Oscar se realizará el domingo 9 de febrero y "Joker" lidera las nominaciones. Pero también hay varios desprecios que revisamos a continuación.

Sin mujeres en Mejor Director

Por segundo año consecutivo, la categoría Mejor Director no cuenta con una mujer entre quienes postulan. La última vez que apareció una cineasta fue en la ceremonia 2018 cuando compitió Greta Gerwig con "Lady Bird". También destacan las ausencias de Lulu Wang ("The Farewell") y Lorene Scafaria ("Hustlers").

Jennifer López

Desde su estreno, las alabanzas a Jennifer López por interpretar a una ex stripper y mentora en "Hustlers" ("Estafadoras de Wall Street") no paraban, incluso fue nominada a los Globos de Oro y postula a los SAG Awards. Pero en el anuncio su nombre no apareció.

Awkwafina

Tenía el gran anticipo al recibir el Globo de Oro a la Mejor Actriz por su rol en "The Farewell" y competir en los Critics' Choice Awards, por lo que se esperaba que apareciera en las nominadas en la misma categoría para los Oscar. Sin embargo, la actriz estadounidense quedó fuera.

Taron Egerton

El británico había anunciado que para interpretar a Elton John en la cinta biográfica iba a hacerlo lo más cercano al músico. Incluso cantó todas las canciones que aparecen en "Rocketman" e hizo todo para parecerse físicamente al cantante. Nada de eso sirvió, ni siquiera ganar un Globo de Oro a Mejor Actor (derrotando a Leonardo DiCaprio y Daniel Craig entre otros) para estar en la ceremonia.

Frozen 2

Hace semanas se convirtió en la película animada más taquillera de la historia y ha destacado por ser una película de Disney que se aleja de los prototipos que ha mostrado la propia compañía a lo largo de los años. Ni el Oscar a la Mejor Película Animada de 2014 logró convencer a la Academia para nominarla este 2020.