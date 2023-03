Premios Oscar 2023: Rihanna homenajeó a Chadwick Boseman en una emotiva presentación de "Lift Me Up"

La cantante Rihanna hizo una emotiva interpretación de "Lift Me Up" de la película "Black Panther: Wakanda Forever".

La presentación del tema, que marcó el regreso de la barbadense a la música, fue dedicada a Chadwick Boseman, intérprete de "T'Challa/Black Panther" en las películas basadas en el cómic de Marvel, quien falleció en agosto del 2020 debido a un agresivo cáncer.

La canción, compuesto por la "princesa del R&B", Temilade Openiyi, Ludwig Göransson y Ryan Coogler, está nominada a Mejor canción original.

Rihanna performs "Lift Me Up" at the #Oscars. https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/cyESzOZnmm