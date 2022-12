FIDOCS anunció a los ganadores de su edición 2022

En su 26º edición, el Festival Internacional de Documentales de Santiago presentó a los ganadores del certamen, tras nueve días de exhibición de lo más destacado del cine documental.

En la categoría Mejor Película Nacional el premio fue para "Canción a una dama en la sombra", de Carolina Astudillo, cinta que muestra la dramática espera de una mujer tras la partida de su esposo a la Guerra Civil Española.

"La capacidad de enhebrar cinematográficamente tiempos y culturas que hacen de la espera, el exilio, el dolor y la muerte, un continuo que disloca amores y pertenencias sociales, políticas e íntimas", mencionó el jurado respecto al documental.

Mientras que, en la Competencia Internacional, el galardón a la Mejor Película Internacional se lo llevó la obra brasileña "E Noite na América", de Ana Vaz, cuya trama muestra la vida de la fauna y los humanos en Brasilia desde el punto de vista animal.

"Hemos decidido dar el premio a "E noite na América" por ser una película que con pocos elementos, con una forma más animal que humana y donde lo salvaje se mezcla con lo preciso, habla de un apocalipsis que no parece una mala opción de futuro", declaró el jurado respecto a la elección de este título, ganador también del premio para Mejor Ópera Prima, del Premio Especial Jurado Joven, jurado compuesto por estudiantes y nuevas generaciones del cine documental nacional.

Entre otros títulos ganadores se encuentran "Eami" de Paz Encina, en la categoría Mención Especial del Jurado; "How to save a dead friend", de Marusya Syroechkovskaya, como Mención del Jurado Joven; "Notas para una película", de Ignacio Agüero, y "Tan inmunda y tan feliz", de Wincy Oyarce, en Mención del Jurado; "The Phantom Touch", de Pablo Cuturrufo, en Mejor Cortometraje; "Pandémica", de Francesca Carvallo y Nina Salvador, en Mención Especial del Jurado de Cortometrajes Emergentes; y "Disforia Fútbol Club", de Inti Lorca, llevándose el reconocimiento entregado por el público, cortometraje disponible en Teatroamil.tv hasta el 7 de diciembre.