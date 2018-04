"Una Mujer Fantástica" es galardonada en los premios inclusivos GLAAD

Este jueves se llevó a cabo una nueva edición de los GLAAD Media Awards, instancia donde la organización estadounidense Glaad galardona a aquellas producciones que aceptan a la comunidad LGBTQ y promueven un cambio cultural.

Bajo ese contexto premiaron a la cinta ganadora de un Oscar, "Una Mujer Fantástica", que estaba seleccionada en la categoría a mejor película de estreno limitado. "Thelma" y "God's Own Country" eran otras de las competidoras.

Por su parte, también se premió a las series televisivas, como "This is us" en drama y "Brooklyn Nine-Nine" en comedia.

Figuras como Jim Parsons, protagonista de "The Big Bang Theory" y Britney Spears, que fue honrada con un premio Vanguard, dijeron presente en una nueva edición de estos galadordones GLAAD.