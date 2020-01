Preparan nueva adaptación al cine de "The Thing"

Nueva adaptación a la vista de "The Thing", luego que las productoras Universal y Blumhouse llegaran a aun acuerdo.

Esta película en desarrollo, tendrá como principal material la novela "Who Goes There?", el material en que se basaron los clásicos "The Thing from Another World" de Howard Hawks (1951) y "The Thing" de John Carpenter en 1982.

También, extraerá contenido de la novela "Frozen Hell", el que se presenta como material inédito según informaron diversos medios.

Fue en 2018 cuando Jon Betancourt anunció el descubrimiento de esta novela extendida, que contendría una gran cantidad de capítulos eliminados.

"Es OFICIAL! Estaré produciendo un remake de The Thing, pero con capítulos adicionales de la pionera novela de John Campbell, Fronzen Hell, que ha estado perdida por décadas", sostuvo el productor Alan Donnes en sus redes sociales.