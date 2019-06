Quentin Tarantino planea llevar a la pantalla grande el "crossover" de Django y El Zorro

Aún no se estrena "Once Upon a Time in Hollywood" y Quentin Tarantino ya tiene un nuevo proyecto entre manos.

Así lo asegura al menos el sitio Collider, quien sostiene que el cineasta se encuentra trabajando en un "crossover" de "Django/Zorro". Se trata de un cómic del mismo nombre escrito por el director junto a Matt Wagner.

Historia que funciona como una secuela de "Django Unchained", la película estrenada el 2012 y protagonizada por Jamie Foxx.

"Django/Zorro" se ambienta varios años después del estreno de la cinta, donde Django sigue siendo un cazarrecompensas y se cruza con un maduro Diego de la Vega. Tras eso, se convierte en su guardaespaldas.

Para ello, Tarantino contactó al guionista Jerrod Carmichael, con quien trabajaría en este proyecto.