"Once Upon a Time in Hollywood", la novena película del director Quentin Tarantino, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Dakota Fanning, Luke Perry, Bruce Dern y Al Pacino, tuvo su premiere mundial este lunes en el icónico Teatro Chino de la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.), que se transportó a los años 70 para acoger el estreno de la cinta.

