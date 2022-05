Ray Liotta, actor de "Goodfellas", murió a los 67 años

Este jueves 26 se informó la muerte del actor estadounidense Ray Liotta, reconocido por su presencia en "Goodflellas" de Martin Scorsese.

Según informan medios estadounidenses, Liotta falleció a los 67 años en República Dominicana en donde se encontraba filmando su nueva película "Dangerous Waters".

Liotta participó en "Something Wild" de 1986, dirigida por Jonathan Demme y luego interpretó al gángster Henry Hill en "Goodfellas" de Scorsese, lo que le valió mayor reconocimiento en 1990.

Recientemente participó en "The Many Saints of Newark" y "Marriage Story", y había terminado de filmar "Cocaine Bear", dirigida por Elizabeth Banks.