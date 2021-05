Secuela de "Enola Holmes" tendrá de vuelta a Millie Bobby Brown y Henry Cavill

Tras debutar en Netflix en 2020, "Enola Holmes" tendrá una secuela confirmada con la hermana del detective más famoso del mundo, con la participación de Millie Bobby Brown y Henry Cavill.

Ambos actores volverá a interpretar a Enola y Sherlock Holmes, y también nuevamente se sumará como director Harry Bradbeer y Jack Thorne como guionista.

Basadas en la saga literaria de Nancy Springer, las películas cuentan la historia de la rebelde hermana adolescente de Sherlock Holmes, Enola, talentosa por derecho propio que a menudo se burla de sus famosos hermanos.

Netflix afirmó que 76 millones de hogares reprodujeron “Enola Holmes” en los primeros 28 días tras su estreno en septiembre pasado.

