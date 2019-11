Disney proyectó "Star Wars: The Rise Of Skywalker" para fanático con enfermedad terminal

Disney realizó el viernes una proyección especial de su próxima película "Star Wars: The Rise of Skywalker" para un hombre con una enfermedad terminal que quería verla antes de morir.

El hombre y su hijo pequeño pudieron ver la cinta antes de su estreno oficial (fijado para el 20 de diciembre) después de que el personal del Hospicio Rowans en Purbrook, sur de Inglaterra, (donde es paciente) comenzara una campaña en Twitter.

"Tenemos un paciente que es un gran fanático de 'Star Wars'. Lamentablemente, el tiempo no está de su lado para el 20 de diciembre. Su deseo es ver la película final 'Star Wars: The Rise of Skywalker' con su hijo pequeño", escribió el recinto.

La súplica se hizo viral y finalmente llamó la atención del CEO de Disney, Bob Iger, quien anunció el jueves que la película se compartiría con el paciente y su familia.

El hombre vio la película en una computadora portátil llevada a Hospicio Rowans por un empleado de Disney.

"Solo quiero dar las gracias a todos los que han ayudado a que esto suceda. En lo que es una situación horrible, han ayudado a crear recuerdos maravillosos y alegrar a mi familia", dijo el hombre. "Todavía no lo puedo creer. La única forma en que puedo describir esto es decir que esto debe ser lo que se siente que te digan que has ganado un millón de libras", agregó.

"Star Wars: The Rise Of Skywalker" se estrena en cines el 20 de diciembre. En Chile se podrá ver desde el jueves 19.

Can you help? We have a patient who's a HUGE #StarWars fan. Sadly, time is not on his side for the 20th Dec. His wish is to see the final Star Wars film #RiseOfSkywalker with his young son. If you know ANYBODY who might be able to make it happen, please share with them. Thank you — Rowans Hospice (@RowansHospice) November 26, 2019

On this Thanksgiving, we at @Disney are grateful to be able to share #TheRiseOfSkywalker with a patient and his family @RowansHospice. May the force be with you and with us all! — Robert Iger (@RobertIger) November 28, 2019