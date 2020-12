Tras el fin de "The Mandalorian", Boba Fett confirma su propia serie en Disney+

En el último capítulo de la segunda temporada de "The Mandalorian", una escena post-crédito reveló que Boba Fett tendrá su propia serie.

"The Book of Boba Fett" es el nombre de la producción que se emitirá en diciembre de 2021 y que se convierte en el tercer spin-off de "The Mandalorian", tras los confirmados "Rangers of the New Republic" y "Ahsoka".

Esta nueva serie se emitirá en Disney+ en diciembre del próximo año, donde también está programada la tercera temporada de "The Mandalorian".