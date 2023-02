"The Marvels" presenta primer afiche y posterga su estreno

La película "The Marvels", secuela de "Capitana Marvel", presentó este viernes su primer afiche, anunciando además la postergación de su estreno.

A través de sus redes sociales, Brie Larson, protagonista de la cinta, compartió el primer vistazo con el poster oficial, donde aparece junto a "Ms. Marvel/Kamala Khan" (Iman Vellani) y "Monica Rambeau" (Teyonah Parris).

El filme, que contará también con actores como Samuel L. Jackson, Zawe Ashton y Park Seo-joon, llegará a los cines el próximo 10 de noviembre, aplazando su estreno inicilamente programado para el 28 de julio.

TOGETHER.

See you November 10 ✨ #TheMarvels pic.twitter.com/bXJNcJ2aw5