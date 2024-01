Tom Holland y Robert Downey Jr. se reencuentran en ceremonia de premios

Casi cinco años después de su adiós en "Avengers: Endgame", Tom Holland y Robert Downey Jr. tuvieron un reencuentro en los Critics Choice Awards 2024.

Ambos actores estuvieron presentes en la ceremonia de la noche del domingo, en la que Downey Jr. ganó el premio a Mejor Actor de Reparto por "Oppenheimer", mientras que Holland estaba nominado como Mejor Actor en una Miniserie por "The Crowded Room".

Holland y Downey Jr. compartieron en el MCU en cintas como "Avengers: Infinity War" y "Avengers: Endgame", esta última de 2019 y que marcó la aparición final de "Tony Stark".

Took a few candid pics tonight - here’s a personal fav. At one point Tom Holland came over to our table for a big hug with RDJ, and it warmed my Marvel-loving heart. #CriticsChoice pic.twitter.com/QHxZwgX0MN