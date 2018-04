Trailer por error causó pánico a padres e hijos en Australia

Niños australianos estaban en la sala de un cine en Sidney para ver la película animada "Peter Rabbit", cuando ocurrió un error: en la sala se proyectó por error un adelanto de "Hereditary", una polémica película de terror.

"Fue espantoso. Enseguida podías ver que eso no era una película para niños", dijo una madre a The Sydney Morning Herald, medio que detalla que los padres gritaban que pararan la proyección de las escenas violentas.

Los responsables del cine apagaron la pantalla y ofrecieron entradas gratuitas a cada uno de los espectadores como compensación por el error.

La realizadora A24, de "Hereditary", incluso prometió pagar el tratamiento de los menores que quedaron con un trauma, aunque no sabe si es cierto o no:

We will consider subsidizing their child therapy. #hereditary https://t.co/ds7FPS3Wig