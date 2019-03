Ya está disponible el primer trailer de "Once upon a time in Hollywood", la novena película del director Quentin Tarantino. La cinta estará protagonizada por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie y estará centrada en los asesinatos perpetrados por la secta de Charles Manson a fines de los 60 en Los Angeles. La película se estrenará el 26 de julio.

