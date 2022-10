Warner Bros. crea DC Studios y ficha a James Gunn como Director y Presidente Ejecutivo

La compañía Warner Bros. Discovery decidió unificar los proyectos de DC Universo en una sola compañía, DC Studios, que estará a cargo del cineasta James Gunn y el productor Peter Safran.

Gunn y Safran han sido designados para los nuevos roles de co-presidentes y directores ejecutivos de DC Studios, supervisando la dirección creativa general en cine, televisión y animación bajo una sola bandera.

Ambos iniciarán sus labores el próximo 1 de noviembre y reportarán a David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, y trabajarán en estrecha colaboración con Mike De Luca y Pam Abdy, copresidentes y directores ejecutivos de Warner Bros. Film Group. También colaborarán, entre otros, con Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO.

Gunn y Safran encabezarán el desarrollo y la ejecución de un plan a largo plazo para las muchas propiedades con licencia de DC Comics, centrado en continuar la tradición de contar historias para el Universo DC.

También se espera que Gunn desarrolle y dirija proyectos de DC, tal como lo hizo recientemente con la película "The Suicide Squad" y la serie "Peacemaker". También dirigió todas las películas de "Guardianes de la Galaxia" de Marvel y escribió el guion de "Dawn of the Dead" de Zack Snyder.

Por su parte, Safran es una reconocido productor de cine, que ha estado a cargo de cintas como "El Conjuro" y "Annabelle", además de las cintas de DC "Aquaman", "Aquaman and the Lost Kingdom" y "The Suicide Squad" de Gunn.