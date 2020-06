Spike Lee da pie atrás y pide disculpas por defender a Woody Allen

Luego de criticar la cultura de "cancelar" y apoyar a Woody Allen de los comentarios en su contra, Spike Lee pidió disculpas por sus dichos.

Los comentarios de Lee provocaron una reacción violenta dado que Allen se ha enfrentado a reclamos de larga data de que abusó sexualmente de su hija adoptiva Dylan Farrow cuando tenía siete años de edad.

"Me disculpo profundamente. Mis palabras fueron incorrectas. No tolero ni toleraré el acoso sexual, el abuso o la violencia. Tal tratamiento causa daños reales que no se pueden minimizar", dijo en Twitter.

I Deeply Apologize. My Words Were WRONG. I Do Not And Will Not Tolerate Sexual Harassment, Assault Or Violence. Such Treatment Causes Real Damage That Can't Be Minimized.-Truly, Spike Lee.