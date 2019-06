¿De la pantalla chica a la grande? Planean película de Swamp Thing

Son varios los proyectos que planea Warner Bros. en el cine con el amplio universo que le entrega DC, algunos ya en carpeta y otros a punto de ganarse su aprobación.

Así lo señaló We Got This Covered sobre Swamp Thing, producción que tiene su serie y podría llegar a la pantalla grande.

"La buena disposición inicial en torno a la serie de DC Universe y la reacción violenta contra la cancelación parecen haber inspirado al estudio a considerar hacer algo con el personaje en la pantalla grande", apunta el sitio.

Esta historia fue lanzada a través de DC Universe en mayo del 2019 y terminó siendo cancelada, situación que generó el enojo de los fanáticos, quienes la pidieron de vuelta.

No obstante, según apunta el sitio, la posible película no sería una continuación de la serie, ya que Warner Bros. trabajaría con un elenco nuevo.

Swamp Thing ya tuvo una cinta en el año 1982 a manos del director de "Scream", Wes Craven. Para una nueva, se apostaría por un tono más cercano al terror.