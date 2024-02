César Huispe llenó de elogios la rutina de Luis Slimming en Viña 2024

El youtuber Cesarito, reconocido en internet por hacer reseñas sobre contenido de diferente tipo, en esta oportunidad solo tuvo palabras positivas para describir el airoso desplante de Luis Slimming durante su paso por la Quinta Vergara.

Si antes el creador de videos caracterizado por su estilo al callo y sincero fue brutalmente honesto al describir la pasada rutina humorística de la comediante Javiera Contador al opinar "qué horroroso", ahora se rindió a los pies del comediante de 37 años.



Mediante una transmisión en vivo en el sitio Twitch el martes en la noche, César Huispe aseguró que con su desplante, Slimming, reconocido como "Don Comedia", "revivió el humor clásico. Este hueón sabe".

¿Cuál fue la reacción de Cesarito a la rutina de Luis Slimming?

En ese sentido, Cesarito enfatizó haber quedado más que satisfecho con la rutina del hombre, quien además es licenciado en matemáticas. "Resucitó la comedia tradicional. Este tipo entiende", lanzó.

"Fue excelente, aquí se ve a alguien que se esfuerza", agregó Huispe sobre "Don Comedia".

"Cuando algo está bien realizado, parece sencillo. Como que se puso de pie y empezó a lanzar bromas sin más, porque es hábil", reflexionó.

La comparación con Javiera Contador

"Con ella no percibí que hubiera un esfuerzo previo, pero aquí sí se aprecia que se esforzó bastante", continuó César Huispe sobre el espectáculo de Slimming.

"Me agradó, me causó risa, es como que suelta una broma y aún te estás riendo de esa, y te lanza dos más al paso, como que te remata. Fue excelente, me gustó mucho", reiteró.

Para cerrar su reflexión, Cesarito manifestó que "finalmente lo disfrutamos. Uno no llega aquí con la idea de que no se va a divertir, uno busca reírse... y lo conseguimos".