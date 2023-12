Eva Gómez reveló el motivo por el que renunció al Festival de Viña

La conductora Eva Gómez se sinceró sobre el verdadero motivo que después de tres años como presentadora de Viña, tuvo que dar un paso al costado.

Este viernes, en el nuevo capítulo del programa de Canal 13 conducido por Nacho Gutiérrez, "El Purgatorio", Gómez fue una de las invitadas, donde recordó cuando animó desde 2011 a 2023 acompañado de Rafael Araneda.

En ese sentido, Gómez rememoró los buenos recuerdos que en general, guarda de su experiencia. "Antes de subir al escenario, la prensa ya me había hecho pebre, yo no había puesto un pie en la Quinta Vergara", comentó Goméz a Gutiérrez.

"Mi primer Festival, en honor a la verdad, no fue bueno, fue espectacular. Yo me paré en la Quinta Vergara y es uno de mis grandes éxitos en la tele. Mi mayor éxito son mis hijos, pero en televisión es Viña", aseguró.

También rememoró el afecto que recibió en su debut como presentadora del certamen el primer año. "Veo toda la galería con sábanas gigantescas que decían 'Poke Eva' y toda la gente gritando 'Poke Eva', por lo cual mi primer año en el Festival de Viña cerró 200 mil millones de bocas, de lo que me siento muy orgullosa".

¿Por qué Eva Gómez renunció al Festival de Viña?

Según explicó la animadora de televisión en el estelar, su salida del certamen no tuvo que ver con alguna mala situación vivida durante su paso por la Quinta Vergara, sino que correspondió a un grave tema de salud.

"Yo renuncié a Viña porque me enfermé, tuve un cáncer al útero, y por eso di un paso al lado", replicó Eva ante la consulta de Nacho Gutiérrez.

"Me lo diagnostican en junio, me operé y a los seis meses me tenía que hacer un examen para ver si había remitido o no, entonces no iba a estar preparándome yo y un canal entero con ese nervio", puntualizó.

Eva Gómez aseveró que la decisión que tomó no fue complicada para ella. "No fue difícil, a mí no me costó nada porque tengo tres hijos y quiero tener nietos. Fue una decisión súper orgánica que no me costó nada, de hecho, la única renuncia que existe en la historia del Festival de Viña es la mía".