"Kiwi" se lanza contra TVN tras su despido: "Fueron rascas"

Para Viña 2023, "Kiwi" regresó a la TV como notero de "Buenos Días a Todos", pero fue despedido por su comportamiento con Pamela Leiva.

Todo surgió luego de que Arturo Walden besara sin consentimiento a la humorista en un despacho, lo que generó críticas y palabras del propio notero asegurando que "fue una talla".

Ahora, tras confirmarse su despido, "Kiwi" afirmó a LUN que este miércoles en la mañana fue citado por los productores Rodrigo León y Catalina Saavedra, quienes le dijeron que estaba "dañando la imagen del matinal".

"Kiwi" contó que se devolvió a Santiago luego de la reunión y dijo que "jamás he acosado ni me he sobrepasado con una mujer".

También expresó que declara que su despido es injusto "por la forma que lo hicieron. Me ignoraron un día entero y me despiden así. Fueron rascas. Ni siquiera me preguntaron cómo me sentía. Fueron injustos. No me lo merecía".

Lo que dijo Pamela Leiva sobre el "Kiwi"

En un live, Pamela Leiva se refirió a la salida del notero del matinal. "Yo nunca me comuniqué con nadie de TVN para reclamar, nunca llamé a nadie para pedir la cabeza del Kiwi. La decisión que tomaron por parte de TVN fue una decisión que tomaron ellos", dijo.

La comediante contó que la llamaron desde el canal para ofrecerles disculpas: "Entiendo que para todos fue algo sorpresivo y que nadie se lo esperaba. Ellos no sabían lo que iba a ocurrir y también lo entiendo".