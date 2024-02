La reflexión de Luis Slimming tras su arrasador paso por Viña 2024

El humorista Luis Slimming analizó su exitoso paso por Viña 2024 y entregó detalles de los tensos momentos previos a subirse al escenario de la Quinta Vergara.

La gente de la producción me estaba diciendo que el público de ayer era otra cosa, que el show de Bocelli fue otra cosa. Pero acá el público estaba en silencio, satisfecho por lo que había hecho Maná. Para mi fue mucho más tranquilizador entrar en un público receptivo. Si hubiese entrado con pifias, no hubiese sabido que hacer", aseguró el comediante tras su espectáculo.

Sobre su momento favorito, Slimming confesó que este fue cuando "me entregaron la primera gaviota, ahí me quebré y se me vinieron todas las imágenes a la mente: cuando veía los videos de humor, cuando le contaba chistes a los amigos de mi papá".

La reflexión de Luis Slimming sobre Javiera Contador

Además "Don Comedia" aprovechó de entregar palabras para la situación protagonizada por Javiera Contador, quien este lunes subió al escenario entre las pifias provocadas por los fans de Andrea Bocelli. "Ojalá esa disposición que tuvo hoy la Quinta la tuviesen siempre, con todos los colegas", pidió Slimming al recibir una de las Gaviotas.

Tras su presentación, el comediante agregó que "se tienen que dar las condiciones para que la gente escuche. Anoche con Javiera era imposible escuchar una historia por el nervio y las pifias".