Martín Cárcamo recordó mal rato con Maroon 5: lo sacaron del escenario

A tres años del paso de Maroon 5, el conductor Martín Cárcamo recordó el mal rato que le dejó la presentación del grupo en el Festival de Viña.

En el programa "Socios de la parrilla", el animador del festival estaba hablando con los conductores sobre la historia del evento y Pedro Ruminot mencionó el comentado paso de la banda en 2020.

"A mí me sacaron del escenario", dijo Cárcamo y luego profundizó: "llegaron media hora atrasados, tuvimos que rellenar, todo un estrés. Luego empieza a cantar con cero ganas, cero. No le interesaba nada".

"Yo me puse al lado del escenario, por cualquier cosa que se necesite al animador. Y llega un guardia de la banda y me dice 'fuera de acá'. Estaba con mi trajecito, le dije que yo era el animador. Me dijo que no se podía mirar y me sacaron", dijo el animador de Canal 13.