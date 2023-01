Paulina Nin contó coqueteo de Emmanuel en Viña: "Era muy rico"

La animadora Paulina Nin de Cardona reveló la propuesta que el mexicano Emmanuel le hizo durante su paso por el Festival de Viña mientras ella era co-conductora.

En "Juego Textual" de Canal 13, Nin dijo que le tocó presentar a Emmanuel, a quien definió como "regio, guapetón y coquetón". "Si no hubiera estado casada, lo hubiera pensado. Obvio, si era muy rico".

"Yo lo presento, digo 'señoras y señores, con ustedes esta noche este hombre maravilloso al cual yo le daría un beso en nombre de todas las mujeres presentes'", dijo la animadora.

"Él se pone de espalda al público y me dice '¿Y por qué no me lo das en la boca?'. Yo quedé 'epaté'", declaró Nin.

"Empezó a cantar 'cuéntame de ti, bella señora' y miraba para adentro (donde estaba yo)", contó la animadora.