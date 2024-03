Sergio Freire admitió confusión en Viña 2024: "Me puse nervioso"

Pese a llevarse las Gaviotas de plata y de oro y de hacer reír a la Quinta, la rutina de Sergio Freire dejó un sabor amargo.

Además de estar lejos de su exitosa actuación de 2018, la actuación de Freire, que contó con apariciones de Juan Pablo Flores y Rodrigo Salinas, se sintió con poco ritmo y desordenada.

¿Qué le pasó a Sergio Freire?

Dicha sensación fue confirmada por el comediante quien, en conferencia de prensa post show, admitió que "se me dieron vuelta partes del a rutina".

Quedé conforme, pero igualmente compliqué un poco las cosas al meter una coreografía de baile que es algo que no hago siempre. La mente estaba puesta en eso y en la interacción con los chiquillos, y se me dieron vuelta partes del a rutina porque yo no trabajo con sono ni con ayuda memoria y me pasó", señaló.

Pese a que indicó que "ese vértigo le da otro gustillo a lo que sucede en el escenario", la confusióin hizo que "me pusiera nervioso".

"Porque en las partes que cambié de lugar mis técnicos piensan "ah, se le olvidó" y luego lo retomo. Eso lo vengo asimilando, tendría que verlo para ver qué pasó", concluyó Sergio Freire.