Jorge Alís y su paso triunfante en Viña: "Este es un país que quiero cuidar"

Con 47,1 puntos de rating promedio y 50 de peak, Jorge Alís se convirtió en el show más visto de lo que va del Festival de Viña del Mar, superando a Felipe Avello.

Una rutina donde mezcló de todo, desde contingencia a crítica social, siempre con una alta dosis de humor.

Por eso, su primera reflexión fue sobre eso, de la importancia de querer que en Chile las cosas mejoren. "Hace 23 años que vivo en este país, tengo una familia acá. Estoy orgullo de que me sientan un chileno más por ser papá y vivir en esta tierra".

Siguiendo esa línea, sostuvo que quiere un país mejor, al que quiere cuidar, donde hay muchas desigualdades presente.

"Debemos darnos cuenta que no solo en Venezuela o África los niños no tienen que comer. Acá hay mucha desigualdad, no se le da pelota mucho a Chile fuera de Santiago, entre otras cosas", apuntó.

También tuvo palabras para el show que presentó, señalando que fue una preparación de años.

"Me acordé de mi abuela, que está muerta, una mamá para mí... No podía creer ese momento. Las gaviotas son el regalo final de todo lo que ha pasado", dijo tras su triunfo.