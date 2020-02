La cantante mexicana Ana Gabriel se presentó en el escenario del Festival de Viña e inspiró memes y bromas, no solo por su presentación musical sino también por un discurso que provocó confusión en redes sociales. "No me gusta la política pero tampoco acepto que le hagan daño a los pueblos. Vamos a orar para que se arregle Latinoamérica", dijo.

