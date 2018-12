Ernesto Belloni tras salida de "MCC": "Es complicado trabajar con mujeres"

El comediante Ernesto Belloni visitó Una Nueva Mañana de Cooperativa tras su bullada salida del programa "Morandé con Compañía", donde aseguró que "es complicado trabajar con mujeres".

"Es complicado hacer humor, es complicado trabajar con mujeres. En un momento yo accedí a esa censura. Entendí y accedí y me adapté", explicó sobre los cambios que han tenido que soportar sus rutinas en los últimos años.

En ese sentido, el intérprete de Che Copete criticó a los movimientos feministas y dijo que "deben existir, pero no tan extremistas".

"Algunas modelos me llaman y se quejan porque no tienen pega, porque nadie se atreve a contratarlas. Igual estas son cosas media cíclicas", sostuvo.

Por otro lado, Belloni defendió su manera de hacer humor y dijo que "no me gusta subirme a un escenario y contar chistes", si no que "me gusta el espectáculo, que atrás estén las minas con plumas, con cantantes y todo eso".